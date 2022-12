ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய்! நான் யாருன்னு காட்ட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு! இபிஎஸ்-ன் மெகா திட்டம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் தொடர்ந்து தனக்கு நெருக்கடி அளிக்கும் வகையில் செயல்படும் பாஜக தலைமையால் கடும் அதிருப்தியில் இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. ஓ.பன்னீர்செல்வத்தோடு பாஜக தலைமைக்கும் அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் மெகா திட்டம் ஒன்றை தீட்டி இருப்பதாக கூறுகின்றனர் அவர் தரப்பு ஆதரவாளர்கள்.

முதல்வராக பதவியேற்ற போதும் சரி தற்போது எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருக்கும் போதும் சரி தொடர்ந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் நெருக்கடியை சந்தித்து வருவது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு வாடிக்கையாக போய்விட்டது.

முதல்வராக பதவியேற்ற உடனேயே ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் நெருக்கடி, அதற்குப் பின்னர் அதிகாரம் மோதல், திமுகவின் எதிர்க்கட்சி அரசியல், பாஜகவின் மறைமுக நெருக்கடி என பல்வேறு சவால்களை சந்திக்க வேண்டி இருந்தது.

தள்ளி நின்ற எடப்பாடி.. கை மாறிய பேப்பர்.. “எதுக்குப்பா வம்பு?”.. எல்லாம் அந்த சம்பவத்தால் தானாம்!

Edappadi Palaniswami is deeply dissatisfied with the BJP leadership, which continues to put pressure on him over the AIADMK single leadership issue. His supporters say that eps has mega plan to shock the BJP leadership and O. Panneerselvam