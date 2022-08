ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு! பழைய ’பன்னீர்செல்வமாய்’ ஓபிஎஸ்! சசிகலாவுக்கு போட்ட ஸ்கெட்சில் சிக்கிய இபிஎஸ்!

Chennai

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு ஆதரவாக உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு வெளியாகி இருக்கும் நிலையில், அதிமுகவில் இருந்து சசிகலாவை வெளியேற்றுவதற்காக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓபிஎஸ் உடன் இணைந்து விதித்த புதிய விதிகளே தற்போது அவருக்கு எதிராக திரும்பி இருக்கிறது என்கின்றனர் சசிகலா தரப்பு ஆதரவாளர்கள்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தற்போது வரை எரிமலையாக வெடித்துக் கொண்டு இருக்கும் நிலையில் தற்போது வந்திருக்கும் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு அதில் நீரை ஊற்றுவது போல அமைந்திருக்கிறது.

எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஒற்றைத் தலைமையாக உருவாக்கும் வகையில் ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொது குழு செல்லாது எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது செல்லாது என்கிற வகையில் அதிமுகவில் ஜூன் 23ஆம் தேதிக்கு முன்னர் இருந்த நிலையே தொடரும் என நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவிட்டிருக்கிறது.

ஜூலை 11ம் தேதி நடந்த அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது- ஜூன் 23 க்கு முன்பு இருந்த நிலை நீடிக்கும்-ஹைகோர்ட் அதிரடி

