இரட்டை தலையும் இரட்டை இலையும்! கிளை முதல் தலை வரை! பட்டியல் தயார் செய்யும் ஓபிஎஸ் டீம்! பரபர அதிமுக!

Chennai

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக நாளுக்கு நாள் மோதல் அதிகரித்துவரும் நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டச் செயலாளர்கள் தங்கள் தரப்பில் ஆதரவாளர்களை அதிகரிக்கும் பொருட்டு மாநகர செயலாளர் முதல் கிளைச் செயலாளர் வரை புதிய பதவிகளுக்கு நிர்வாகிகளை நியமிக்க இருப்பதாகவும் இதன் காரணமாக பலரும் ஓபிஎஸ் தரப்பை அணுகி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

சென்னையில் ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக் குழுக் கூட்டம் தொடா்பாக ஓ.பன்னீா்செல்வம் டெல்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணையில் இருந்து வருகிறது. அதே நேரம் ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ் இருவரும் மாறி மாறி நிர்வாகிகள் நியமனம் நீக்கம் என அரசியல் காய் நகர்த்தல்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஆனாலும் அதையெல்லாம் கண்டு கொள்ளாத ஓபிஎஸ் தரப்பு தாங்கள் தான் உண்மையான அதிமுக என கூறிவரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு புதிய நிர்வாகிகள், மாவட்ட செயலாளர்கள் நியமனம், அரசியல் ஆலோசகர் நியமனம் என அதிரடி காட்டி வருகிறது.

English summary

As the conflict is increasing day by day over the AIADMK single leadership issue, the newly appointed district secretaries of O. Panneerselvam's side are said to be appointing administrators for new posts from city secretary to branch secretary in order to increase their supporters and due to this many are approaching the OPS side.