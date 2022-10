இதே நிலை நீடித்தால்.. அதிமுக சிறிய கட்சியாக மாறிவிடும்.. ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: அதிமுகவில் இதே நிலைமை நீடித்தால் அதிமுக கட்சி சிறிய கட்சியாக மாறிவிடும் என்று துக்ளக் ஆசிரியர் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

ராஜ ராஜ சோழன் விவகாரம் பற்றி பத்திரிகையாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு பதிலளித்த குரூமூர்த்தி கூறியதாவது:- ''2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சனாதன தர்மம் மட்டுமே இருந்தது. அப்போது வேறு மதங்கள் இல்லை. அதனால் அதற்கு பெயரும் இல்லை.

பெயரே இல்லாத மதமாக இருந்ததால் வெளியில் இருந்தவர்கள்தான் பெயர் கொடுத்தனர். இதில் ஆச்சர்யபடுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. ஆனால், இது பற்றிய பேச்சுக்கள் அனைத்தும் பாஜகவுவுக்கும் இந்துத்துவா இயக்கங்களுக்கு மட்டுமே உதவியாக இருக்கும் என எனக்கு தோன்றுகிறது'' என்றார்.

