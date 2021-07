நீட் தேர்வு தாக்கம்.. நாளை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் ஏ கே ராஜன் குழு.. தமிழ்நாடு அரசின் முடிவு என்ன?

Chennai

சென்னை: நீட் தேர்வின் தாக்கம் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அமைக்கப்பட்ட ஏகே ராஜன் தலைமையிலான குழு நாளை முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கின்றனர்.

மருத்துவ படிப்புகளுக்கு நாடு முழுவதும் ஒருங்கிணைந்த நுழைவுத் தேர்வாக நீட் தேர்வை மத்திய அரசு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் அறிமுகப்படுத்தியது.

இப்போது அனைத்து மருத்துவ படிப்புகளுக்கும் நீட் தேர்வு மூலமே மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. இருப்பினும், தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராகவே அனைத்துக் கட்சிகளுக்கும் நிலைப்பாடு எடுத்துள்ளன.

AK Rajan Committee is assessing the impact of NEET in Tamilnadu. The Committee is going to submit their report tomorrow.