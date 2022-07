மதுவும், புகைப் பழக்கமும் எலும்புகளைப் பாதிக்கும்.!எச்சரிக்கும் எலும்பியல் மருத்துவர்கள்!!

Chennai

சென்னை: மது மற்றும் புகைப் பழக்கம் உள்ளோரின் எலும்புகள் விரைவாகவே வலுவிழக்கும். எலும்பு முறிவு அல்லது எலும்பு தொடர்பான சிகிச்சையின் போது, அது கடும் தாக்கத்தை உண்டாக்கும் என எலும்பு மூட்டு சிகிச்சை நிபுணர்கள் எச்சரித்து உள்ளனர். திண்டுக்கல்லில் நடந்த கருத்தரங்கில் பேசிய எலும்பியல் மருத்துவர்கள் இதனைத் தெரிவித்தனர்.

திண்டுக்கல்லில், எலும்பு முறிவு மருத்துவர்கள் நடத்திய மாநாட்டின் கருத்தரங்கில் இதனைத் தெரிவித்தனர். 2 நாட்கள் நடைபெற்ற மாநாட்டில், 450க்கும் மேற்பட்ட எலும்பு முறிவு மருத்துவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

அதில் எலும்பு முறிவுக்காக செய்யப்படும் நவீன சிகிச்சைகள், அது தொடர்பான ஆராய்ச்சிகள் குறித்த கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.

The bones of people who drink alcohol and smoke quickly weaken. Orthopedic therapists warn that it can have severe side effects during fracture or bone-related treatment. Orthopedic doctors speaking at a seminar in Dindigul said this.