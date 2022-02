லாக்டவுன் மீது ஆசை... வாரிசாக வளர்க்க ஆசைப்பட்டு கடத்தினேன் - சென்னை வாலிபர் வாக்கு மூலம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திருமணமாகவில்லை... நமக்கென்று ஒரு வாரிசு இல்லையே என்ற ஏக்கத்தில் குழந்தை லாக்டவுனை கடத்தி வளர்க்க ஆசைப்பட்டதாக அம்பத்தூர் காவல்நிலைய காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர் வாக்கு மூலம் அளித்துள்ளார். வாரிசாக வளர்க்க ஆசைப்பட்டு குழந்தையை கடத்தி இப்போது சிறையில் கம்பி எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார் அந்த இளைஞர்.

குழந்தை லாக்டவுன் கடத்தப்பட்ட சிசிடிவி வீடியோ

குழந்தையை கடத்திய இளைஞரின் பெயர் பாலமுருகன். தான் ஏன் குழந்தையை கடத்தினேன் என்றும் பின்னர் எதற்காக பேருந்தில் விட்டு விட்டு வந்தேன் என்றும் போலீசில் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார்.

அம்பத்தூர், காந்திநகர், தாலுகா அலுவலகம் பின்புறம் புதிதாக அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டப்பட்டு வருகிறது.

இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தங்கி வேலை செய்து வரும் ஒடிசா மாநிலத்தைச் சார்ந்த கிஷோர்,அவரது மனைவி புத்தினியின் லாக் டவுன் என்ற பெயர் கொண்ட ஒன்றரை வயது ஆண் குழந்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் காணாமல் போனது.

English summary

A teenager has kidnapped a child named Lockdown because he had a desire for children. The youth has confessed as to why he left on the bus after the abduction.