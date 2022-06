பெயருக்கேற்ப நாட்டில் கொந்தளிப்பு! அக்னிபாத்தை உடனே திரும்ப பெறுங்க! கமல்ஹாசனின் ம.நீ.ம கொதிப்பு

Chennai

சென்னை: ‛‛அக்னிபாத் திட்டம் பெயருக்கேற்ப நாடு முழுவதும் ரயில்கள் எரிப்பு, வாகனங்களுக்கு தீவைப்பு என இளைஞர்களை கொந்தளிக்கச் செய்துள்ளது. இதனை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும்'' என மக்கள் நீதி மய்யம் வலியுறுத்தி உள்ளது.

அக்னிபாத் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இளைஞர்கள் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். இதனால் அக்னிபாத் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் வலியுறுத்தி வருகின்றன.

இந்நிலையில் கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதிமய்யம் கட்சியும் அக்னிபாத் திட்டத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் என மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தி உள்ளது. இதுதொடர்பக அந்த கட்சியின் துணை தலைவர் மவுரியா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது:

