"நான் செய்த மிக பெரிய சேவை.. முஸ்லீம் சகோதரிகளும் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறார்கள்.." பிரதமர் மோடி உருக்கம்

டெல்லி: 5 மாநில தேர்தல் தற்போது நடைபெற்று வரும் நிலையில், பிரதமர் மோடி சூறாவளி பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப் என மொத்தம் 5 மாநிலங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் 117 தொகுதிகளைக் கொண்ட பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஒரே கட்டமாக நாளை மறுநாள், பிப் 20ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது.

அங்கு தற்போது ஆட்சியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் ஆம் ஆத்மிக்கும் இடையே தான் கடும் போட்டி நிலவுகிறது. பஞ்சாப் முதல்வர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட அமரிந்தர் சிங்கின் பஞ்சாப் லோக் காங். உடன் இணைந்து பாஜக தேர்தலை எதிர்கொள்கிறது.

அப்பப்பா எத்தனை எத்தனை பஞ்சாயத்து- பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தல் பிரசாரம் இன்று மாலை 6 மணியுடன் ஓய்வு!

