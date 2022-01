பிரசார் பாரதி அறிவிப்பு.. "முடக்க நினைக்கக் கூடாது.." கொந்தளிக்கும் பாமக அன்புமணி ராமதாஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் மதுரை கோவை திருச்சி நெல்லை புதுவை ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள அகில இந்திய வானொலி நிலையங்களை சொந்த நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு நிலையங்கள் என்ற நிலையிலிருந்து தொடர் ஒளிபரப்பு நிலையங்களாக குறைக்க முடிவு செய்துள்ள பிரசார் பாரதியின் முடிவுக்கு நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் பாமக இளைஞரணி தலைவரும் அன்புமணி ராமதாஸ் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளார்.

அகில இந்திய வானொலி பிரசார் பாரதியின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகிறது. பிரசார் பாரதியின் மூலம் தூர்தர்ஷன் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநில மொழிகளில் தொலைக்காட்சிகள், ஆல் இண்டியா ரேடியோ, எஃப் எம் ரெயின்போ உள்ளிட்ட வானொலி நிலையங்கள் நூற்றுக்கணக்கில் செயல்பட்டு வருகிறது.

இங்கு நிகழ்ச்சிகள் தயாரிக்கப்பட்டு ஒளிபரப்பப்படும் நிலையில் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.இன்னும் மின்சாரமே செல்லாத கடைக்கோடி இடங்களில்கூட வானொலிகள் வழங்கும் சேவை அளப்பரியது.

எந்த வகையில் நியாயம் இது? தென் மாவட்டங்களுக்காக குரல் கொடுத்த அன்புமணி.. சரமாரி விமர்சனம்

English summary

Anbumani Ramadas, Member of Parliament and youth team leader for Pmk, has strongly condemned the decision of Prasar Bharathi to reduce the quality of All India Radio stations in Madurai, Coimbatore, Trichy, Nellai and Puthuvai in Tamil Nadu