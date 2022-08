சொன்ன வாக்குறுதியை நிறைவேற்றலயே.. டோல்கேட் கட்டணத்தை உயர்த்துவது நியாயமா? - அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சுங்கச் சாவடிகள் தொடர்பாக மத்திய அரசு அளித்த வாக்குறுதி இன்னும் நிறைவேற்றப்படாத நிலையில், சுங்கக் கட்டணத்தை நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் தொடர்ந்து உயர்த்துவது அநீதியானது என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

அடுத்த 3 மாதங்களுக்குள் 60 கி.மீக்கு ஒரு சுங்கச்சாவடி என்பது உறுதி செய்யப்படும் என்றும், கூடுதலாக உள்ள சுங்கச்சாவடிகள் அகற்றப்படும் என்றும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி மார்ச் மாதம் உறுதியளித்திருந்தார்.

ஆனால், அந்தக் காலம் கடந்த பின்னும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில், செப்டம்பர் 1 முதல் டோல்கேட் கட்டணம் உயர்த்தப்படவில்லை.

எந்தக் காரணத்தையும் கூறாமலேயே அனைத்து சாலைகளிலும் முழுமையான சுங்கக்கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவது எந்தவகையில் நியாயம்? என அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

It is unfair that the Highways Authority continues to increase the tolls when the central government's promise regarding toll booths has not been fulfilled : PMK leader Anbumani Ramadoss.