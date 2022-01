தமிழர்களின் வேலைவாய்ப்பை பறிப்பதா?.. இது நியாயமல்ல.. மத்திய அரசுக்கு எதிராக பொங்கிய அன்புமணி!

Chennai

சென்னை: அகில இந்திய வானொலி, பொதிகை தொலைக்காட்சி பகுதி நேர நிருபர்களை பணி நீக்கம் செய்யும் நடவடிக்கையை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும் என பாமக இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் டுவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:- சென்னை வானொலி மற்றும் பொதிகை தொலைக்காட்சி செய்திப்பிரிவுக்கு 6 மாவட்டங்களில் 8 பல் ஊடக செய்தியாளர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிப்பதற்கான அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

PMK leader Anbumani ramadoss has demanded that the central government drop the dismissal of part-time reporters of All India Radio and Pothigai TV. It is noteworthy that Madurai MP su.venkatesan had written a letter to the union Government in this regard