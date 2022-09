நடுக்கடலில் இலங்கை கடற்படை அட்டகாசம்! தமிழக மீனவர்கள் கைதுக்கு அன்புமணி கண்டனம்! அரசுக்கும் கோரிக்கை

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை: கோடியக்கரை அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த ஜெகதாப்பட்டினம் மீனவர்கள் 8 பேரை, இலங்கை கடற்படையினர் அத்துமீறி கைது செய்ததற்கு, பா.ம.க. தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். கைதான மீனவர்களை விடுவிக்க மத்திய - மாநில அரசுகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இந்திய கடல் எல்லையில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழக மீனவர்களை, எல்லை தாண்டி மீன்பிடிப்பதாகக் கூறி, இலங்கை கடற்படையினர் அவ்வப்போது கைது செய்வது தொடர் கதையாகி வருகிறது.

மேலும், தமிழக மீனவர்களை கைது செய்யும் இலங்கை கடற்படையினர், மீனவர்களின் விசைப் படகுகளை பறிமுதல் செய்வதோடு, மீன்பிடி சாதனங்களையும் சேதப்படுத்துவதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர். இந்த தொடர் சம்பவங்களை தடுத்து நிறுத்துமாறு மத்திய - மாநில அரசுகளுக்கு மீனவ சங்கங்களும், பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். எனினும் இதுபோன்ற கைது நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நிகழ்ந்த வண்ணமே உள்ளது.

மீண்டும் மீண்டும் வேலையைக் காட்டிய இலங்கை! தமிழக மீனவர்கள் நடுக்கடலில் விரட்டியடிப்பு! 8 பேர் கைது!

English summary

Anbumani Ramadoss has urged the Central and State governments to find a permanent solution to stop the continued arrest of Tamil Nadu fishermen by the Sri Lankan Navy.