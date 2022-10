அன்புமணியுடன் விக்னேஷ் சிவன் சித்தார்த்! சினிமா துறை சப்போர்ட் பண்ணனும்! மாரத்தானில் வைத்த கோரிக்கை

Chennai

சென்னை : பசுமைத் தாயகம் சார்பில் காலநிலை மாற்றம் குறித்து 'சென்னை ஓட்டம்' என்ற பெயரில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் இன்று நடைபெற்ற நிலையில், அதில் பேசிய அன்புமணி, திரைத்துறையினர் ஒரு விஷயத்தை சொல்லினால், மக்களிடம் விரைவில் அது சென்றடையும் என்றார். முதன்முறையாக சினிமாத்துறைக்கு ஆதரவாக அன்புமணி ராமதாஸ் பேசியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்று சென்னை பெசன்ட் நகர் கடற்கரை பகுதியில், பசுமைத் தாயகம் சார்பில் காலநிலை மாற்றம் குறித்து 'சென்னை ஓட்டம்' என்ற பெயரில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் பாமக தலைவர் அன்புமணி, திரைப்பட இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன், நடிகர் சித்தார்த் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அன்புமணி பேசியதாவது, "எங்களுடைய நோக்கம் தமிழக அரசு, காலநிலை மாற்றங்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனையை கையில் எடுக்க வேண்டும். உடனடியாக காலநிலை அவசர நிலையை பிரகடனம் செய்ய வேண்டும்.

சென்னையில் விழிப்புணர்வு மாரத்தான்.. காலநிலை மாற்றத்துக்கு எதிராக நடவடிக்கை வேண்டும்.. அன்புமணி

