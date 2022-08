’தண்ணி’ வேண்டாம்.. ‘தண்ணீர்’ வேண்டும்! பெண்கள், விவசாயிகளை கவர.. பாமக அன்புமணி போடும் மாஸ் ப்ளான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஒருபுறம் பெண்களை கவரும் வகையில் மது ஒழிப்பு, ஆன்லைன் ரம்மி ஒழிப்பு போன்ற விவகாரங்களில் தீவிரம் காட்டி வகையில், மறுப்புறம் விவசாயிகளை கவரும் வகையில் தாமிரபரணி காப்போம், வைகை காப்போம், காவேரி காப்போம், பாலாறு காப்போம் என ஆறுகளை காப்பதற்கான சுற்றுப் பயணங்களையும் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

தருமபுரி காவேரி உபரி நீர் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் மூன்று நாள் நடைபயணம் பிரச்சாரத்தை பாமக தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஒகேனக்கலில் தொடங்கினார்.

பிரச்சாரம் தொடங்கியதில் இருந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினரும், பொது மக்களும் உற்சாக வரவேற்பை அளித்துள்ள நிலையில், வ்வொரு இடமாக நடந்து சென்று துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தில் அன்புமணி ஈடுபட்டார். இதற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.

Anbumani Ramadoss is also conducting tours to protect the Tamiraparani Kappom rivers to attract the farmers by showing seriousness in issues like abolition of alcohol and online rummy in order to attract women.