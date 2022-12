கொரோனா பேட்ஜ் “ஹேப்பி”.. ஜேஇஇக்கு 10ம் வகுப்பு மார்க் தேவையில்லை! சொன்னது நான்தான் -அன்புமணி நன்றி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஐஐடி மற்றும் என்ஐடி ஆகிய கல்வி நிறுவனங்களில் சேர விரும்பும் மாணவர்களுக்கு நடத்தப்படும் ஜே.இ.இ தகுதித் தேர்வுக்கான விண்ணப்பத்தில் 10 வகுப்பு மதிப்பெண்களை தேசிய தேர்வு முகமை குறிப்பிட சொல்லி இருந்தது. இதனால் கொரோனா காலத்தில் தமிழ்நாடு அரசால் தேர்ச்சி செய்யப்பட்ட 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தேசிய தேர்வு முகமை தமிழ்நாடு மாணவர்களுக்கு மட்டும் அதிலிருந்து விலக்கு அளித்தது வரவேற்கத்தக்கது என பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்து உள்ளார்.

கடந்த 22 ஆம் அன்புமணி வெளியிட்ட அறிவிக்கையில், "மத்திய அரசின் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங்களின் மாணவர் சேர்க்கைக்காக நடத்தப்படும் ஜே.இ.இ. எனப்படும் கூட்டு நுழைவுத்தேர்வுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தில், பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண்களை குறிப்பிடுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், தமிழகத்தில் இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றோருக்கு மதிப்பெண் வழங்கப்படாததால் அவர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளது. தேசிய தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனம் (என்.ஐ.டி), இந்திய தகவல்தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனம் (ஐ.ஐ.ஐ.டி) உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேருவதற்கும், இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தில் (ஐஐடி) சேருவதற்கான நுழைவுத்தேர்வில் பங்கேற்பதற்கும் தகுதி பெறுவதற்கான கூட்டு நுழைவுத் தேர்வு வரும் கல்வியாண்டில் இரு முறை நடத்தப்படவுள்ளது.

English summary

PMK President Anbumani Ramadoss welcome that the National testing Agency has exempted Tamil Nadu students from mentioning the 10th class marks in the application form for the JEE qualifying examination.