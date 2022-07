இனிமே ரவுண்டானா கிடையாது! புதிய தோற்றம் பெற்ற அண்ணா சாலை சந்திப்பு.. ஏன் இந்த மாற்றம்?

Chennai

oi-Karthi Ramu

சென்னை: சென்னையின் முக்கியமான சாலைகள் விரிவான தெருக்களாக மாற்றம் செய்யப்படும் என சமீபத்தில் மாநகராட்சி தெரிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது எட்டு நீரூற்றுகள், பசுமையுடன் கூடிய நீள்வட்ட ரவுண்டாணாக்களை அமைக்கும் பணிகளை நெடுஞ்சாலை தொடங்கியுள்ளது.

இதன் காரணமாக அடுத்த 4 மாதங்களில் அண்ணா சாலையின் பெரியார் சிலை சந்திப்பு புதிய தோற்றம் பெரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

The highway has started construction of eight water fountains and oval roundabouts with greenery. Due to this, in the next 4 months, Anna Road's Periyar idol junction is expected to have a new look