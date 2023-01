“கண்டுக்காதீங்க”.. டெய்லி என் மீது அவதூறு! விஷமத்தனம் - பாஜகவினருக்கு அண்ணாமலை அட்வைஸ் கடிதம்

தன் மீது எதிர்க்கட்சிகள், முன்னாள் உறுப்பினர்கள் பரப்பும் அவதூறுகளுக்கு பாஜகவினர் எதிர்வினையாற்ற வேண்டாம் என அண்ணாமலை அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

Chennai

சென்னை: கட்சி முன்னாள் உறுப்பினர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு செவி சாய்க்காமல் பாஜக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கடந்து செல்லுமாறு தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அறிவுறுத்தி இருக்கிறார். தன் மீது தினத்தோறும் பலர் அவதூறுகளை பரப்பி வருவதாகவும் அவர் கூறி இருக்கிறார்.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, தனது கட்சியினருக்கு எழுதி இருக்கும் கடிதத்தில், "கடந்து செல்ல கற்றுக்கொள்ளுங்கள்! பலரின் தியாகத்தாலும், பலரின் அயராத உழைப்பாலும் வளர்ந்த நமது கட்சி, விமர்சனங்களுக்கு அஞ்சுவதா?

விமர்சனங்கள் நமது கட்சியின் வளர்ச்சிக்கான உரம். ஆக்கபூர்வமான விமர்சனங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அவதூறுகளை ஒதுக்கி தள்ளுங்கள்.

