நான் கேஸ் போட்டா அண்ணாமலை ஜெயிலுக்கு போவார்! அரசியலுக்கு முழுக்கு போடுவார்.. ஆர்.எஸ்.பாரதி அட்டாக்

சென்னை: என் ஜாதகம் மோசமானது. நான் யார் மீதாவது புகார் கொடுத்தால் ஒன்று சிறைக்கு சென்றுவிடுவார், இல்லையேல் அரசியலை விட்டே விலகி விடுவார், தற்போது அண்ணாமலை சிக்கியிருக்கிறார் என திமுகவின் அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

திமுகவின் பொதுச் செயலாளராக இருந்து மறைந்த பேராசிரியர் க. அன்பழகனின் நூற்றாண்டு விழாவையொட்டி கிருஷ்ணகிரியில் திமுக பொதுக் கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி கலந்து கொண்டு பேசினார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா டான்சி நிலத்தை வாங்கியது தொடர்பாக நான் அளித்த புகாரின் பேரில் சிறை சென்றார். அது போல் இன்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ரபேல் வாட்ச் விவகாரத்தில் மாட்டிக் கொண்டுள்ளார்.

English summary

DMK R.S.Bharathi criticises Annamalai in Rafale watch issue that if the former files any case against them, then they will go to prison or may quit politics. Ex MP R.S.Bharathi also highlighted Ex CM Jayalalitha about Tansi scam.