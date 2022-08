2 லட்டு + 2 பேர்.. "கிளைமேட்" மாறிடுச்சே.. திமுக + பாஜகவின் சீக்ரெட் அரசியல்.. தடுமாறிய எடப்பாடி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக இன்றைய தினம் நீதிமன்ற உத்தரவு வந்துள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ் தரப்பை குஷியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.. அதேசமயம், திமுக + பாஜக நிம்மதியில் உள்ளது.. என்ன காரணம்?

திட்டமிட்டபடியே எடப்பாடி அதிமுகவை கைப்பற்றிவிட்டார் என்றபோதிலும், ஓபிஎஸ் மூலம் அடுத்தடுத்த நாட்களில் குடைச்சல் வந்தால் என்ன செய்வது என்ற கலக்கமும் இருந்து வந்தது.

ஓபிஎஸ்ஸின் கோரிக்கையை தேர்தல் ஆணையமும் ஏற்றுக் கொண்டு விட்டால் சிக்கலாகும் என்பதையும் எடப்பாடி ஏற்கனவே அறியாமல் இல்லை..

ஹையோ ஹையோ.. ஓபிஎஸ் இதற்கெல்லாம் ஹேப்பியாக முடியாது.. இந்த தீர்ப்பு நிரந்தரமில்லை- ஜெயக்குமார் பேட்டி

Are DMK and BJP plans successful and What is edapadi palanisamy going to do next ஓபிஎஸ்ஸுடன் சேர்த்து திமுக, பாஜக தரப்பு குஷியில் உள்ளதாக கூறப்படுகிற