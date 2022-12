Exclusive ஸ்டாலினுக்கு கேரள அரசை கேட்க தைரியம் இருக்கா? திருட்டுத்தனம்! சவால் விட்ட அர்ஜூன் சம்பத்!

Chennai

சென்னை : முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு தைரியமிருந்தால் தமிழ்நாட்டை கேரளா கம்யூனிஸ்ட் அரசு கழிவுகளைக் கொட்டும் குப்பைத் தொட்டியாக வைத்திருப்பதைக் கேட்கட்டுமே என சவால் விடுத்துள்ளார் இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத்.

ஒன் இந்தியாவிற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்துள்ள இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத், அம்பேத்கர் இந்து விரோதி அல்ல, அவர் கலியுக மனு, அம்பேத்கர் 10 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை ஆதரித்திருப்பார் எனக் கூறியுள்ளார்.

மேலும், 10 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்தாமல் தடுக்க திமுக அரசு திருட்டுத்தனம் செய்கிறது என்று விமர்சித்துள்ளார் அர்ஜூன் சம்பத்.

ஒரு போஸ்டர்.. மத மோதலை தூண்டும் வகையில் விவாதம்! அர்ஜூன் சம்பத், தடா ரஹீம் மீது வழக்குப்பதிவு!

Hindu Makkal Katchi leader Arjun Sampath has challenged Stalin : DMK is diverting with Karnataka Maharashtra issue, Tamil Nadu is treated as a garbage dump by Kerala communist government. Is Stalin have a courage to ask?