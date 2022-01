ஆர்எஸ்எஸ்க்கும் காந்தி படுகொலைக்கும் தொடர்பு இல்லை.. கோவை சம்பவம் குறித்து புகார் - அர்ஜுன் சம்பத்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பிற்கும் காந்தி படுகொலைக்கும் தொடர்பு இல்லை என்பது ஊரறிந்த உண்மை எனவும், கோவையில் ஆர்எஸ்எஸ் குறித்தும் இந்துஉணர்வாளர்கள் குறித்தும் வெறுப்பு பிரச்சாரம் செய்தவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யவேண்டும் என இந்து மக்கள் நிறுவனர் அர்ஜுன் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

மகாத்மா காந்தியின் 75 ஆவது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி நாடு முழுவதும் மகாத்மா காந்தியடிகளுக்கு பொதுமக்கள் அரசியல் கட்சியினர் பல்வேறு மாநிலங்களின் முதல்வர்கள் மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.

இந்திய மக்களின் மாபெரும் தலைவராக விளங்கிய மகாத்மா காந்தி அவர்களை ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பைச் சேர்ந்த கோட்சே சுட்டுக் கொன்ற நாள் எனவும், மதவெறிக்கு எதிராக மக்களை ஒன்று திரட்ட உறுதி ஏற்போம் என்ற தலைப்பின் அடிப்படையில் கோவையில் சிபிஎம் கட்சி ஜி ராமகிருஷ்ணன் தலைமையில் உறுதியேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

English summary

Hindu People's Founder Arjun Sampath has said that it is a well-known fact that the RSS has nothing to do with the assassination of Gandhi and that those who carried out hate propaganda against the RSS and Hindu activists in Coimbatore should be prosecuted.