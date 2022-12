பாபர் மசூதி இடிப்பு தினம்.. பழனி முருகன் கோவில் உள்பட முக்கிய வழிபாட்டு தலங்களில் பலத்த பாதுகாப்பு

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: பாபர் மசூதி இடிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு தமிழத்தில் உள்ள முக்கிய வழிபாட்டு தலங்களில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பழனி முருகன் கோவிலில் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள அயோத்தியில் இருந்த பாபர் மசூதி கடந்த 1992- ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 6-ஆம் தேதி இடிக்கப்பட்டது.

நாடு முழுவதும் பெரும் பதற்றத்தை இந்த பாபர் மசூதி இடிப்பு சம்பவம் ஏற்படுத்தியது.

பாபர் மசூதி இடிப்பு நாளான டிச.6ஆம் தேதி தமிழகமெங்கும் ஆர்ப்பாட்டம்! இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாத் அறிவிப்பு!

English summary

Security has been beefed up at important places in Tamil on the occasion of Babri Masjid demolition day. Especially the Palani Murugan temple has police security.