இனி "சர்ருன்னு" போகலாம்.. பெங்களூர்-சென்னைவாசிகளுக்கு "குட்நியூஸ்" சொன்ன அமைச்சர்.. பல வருட ஏக்கம்!

சென்னை: பெங்களூ-சென்னை 4 வழி விரைவுச்சாலை பணிகள் மிக வேகமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், இன்னும் 2 ஆண்டுகளில் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்றும் லோக்சபாவில் மத்திய சாலை மற்றும் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்காரி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையிலிருந்து பெங்களூருக்கு மிக வேகமாக செல்லும் வகையில் அதிவிரைவு சாலை அமைக்கப்படும் என மத்திய சாலை மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சர் நிதின் கட்காரி தெரிவித்திருந்தார்.

இதையடுத்து சென்னை- பெங்களூரு அதிவிரைவு சாலை அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

Union Road and Transport Minister Nitin Gadkari said in the Lok Sabha that Bengaluru-Chennai Expressway work is progressing very fast and will be operational in 2 years.