பிக்பாஸ்:சங்கியா என கேலி பேசிய மங்கிக்கு கரிபூசிய ஜிபி முத்து.. ட்வீட்டில் கமலை தாக்கிய எஸ்வி சேகர்?

சென்னை: மகன் உடல்நலத்தை காரணம் கூறி பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து ஜிபி முத்து வெளியேறி உள்ளார். இந்நிலையில் ஜிபி முத்து காவி துண்டு அணிந்திருப்பது போன்ற போட்டோவை பாஜகவின் எஸ்வி சேகர் ட்விட்டரில் பதிவிட்டு ‛‛நீ சங்கியா என கேலி பேசிய மங்கிக்கு முகத்தில் கரிபூசி நம் மனதில் உயர்ந்து நிற்கின்றார்'' என ஜிபி முத்துவை புகழ்ந்துள்ளார். மேலும் இந்த ட்வீட்டில் அவர் கமல்ஹாசனை தாக்கி பேசினாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

விஜய் தொலைக்காட்சியில் பிக்பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இதில் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்தவர்கள் என மொத்தம் 20 பேர் பங்கெடுத்துள்ளனர்.

இதில் ஒருவர் தான் ஜிபி முத்து. டிக்டாக் மூலம் பிரபலமடைந்த இவருக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது.

பொருட்களை உடைத்த போட்டியாளர்கள்..உறுதியாக வெளியேற கோரிக்கை வைத்த ஜிபி முத்து.. நாளை வெளியேற்றம்..!?

GP Muthu has left the Bigg Boss house citing his son's health. In this case, BJP's SV Shekhar posted a photo of GP Muthu who wearing a saffron cloth on Twitter and praised, one raises question are you a Sanhki ? who was ridiculed, proves that her love for her son is more important than the 100-day job opportunity money and stands tall in our hearts by slapping the mocking monkey in the face.