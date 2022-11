என் புள்ளைங்க தான் முக்கியம்! மனங்களை அள்ளிய ஜிபி முத்து! இப்போ எவ்வளவு வருமானம் வருது தெரியுமா?

Chennai

சென்னை : மரக்கடையில் ஆரம்பித்து தற்போது பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்களிடையே மிகவும் பிரபலம் அடைந்துள்ள ஜிபி முத்து தற்போது கடை திறப்பு விழா, சினிமா, ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு நல்ல முறையில் வாழ்க்கையில் முன்னேறி வருவதாகவும், அவரது வருமானம் லட்சக்கணக்காக அதிகரித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

ஜிபி முத்து.. தற்போது இந்த பெயரை தமிழ்நாட்டில் தெரியாதவர்கள் இருக்க முடியாது. பழைய மர சாமான்களை வாங்கி விற்கும் தொழில் செய்து வந்த ஜிபி முத்து இன்று ஒவ்வொரு வீட்டில் செல்ல பிள்ளையாக மாறி இருக்கிறார் என்றால் அதனை யாரும் மறுக்க முடியாது.

Gp Muthu, who started at a wood shop and now has become very popular among Tamils all over the world through the Bigg Boss program, is now participating in store opening ceremonies, cinema and promotion programs and is progressing well in life, and his income has increased by lakhs.