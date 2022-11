"இரட்டை நாக்கு, இரட்டை வேடம்" பாஜக தேர்தல் அறிக்கையில் இலவசம்.. வெளுத்து வாங்கிய ராஜீவ் காந்தி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் பள்ளி மாணவிகளுக்கு இலவச சைக்கிள், உயர்கல்விக்கு செல்லும் மாணவிகளுக்கு இலவச ஸ்கூட்டர் வழங்கப்படும் என்று பாஜக தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவித்துள்ளது. இதனை திமுகவின் ராஜீவ் காந்தி, இலவசங்கள் விவகாரத்தில் பாஜகவுக்கு இரட்டை நாக்கு, இரட்டை வேடம் என்று விமர்சித்துள்ளார்.

இமாச்சலப் பிரதேச சட்டசபையின் பதவிக்காலம் வரும் 2023ம் ஆண்டு ஜனவரி 8ம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. 68 தொகுதிகளை கொண்ட இமாச்சலப் பிரதேச மாநிலத்தில் ஒரே கட்டமாக நவம்பர் 12ம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்றும், டிசம்பர் 8ம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

இதனால் இமாச்சலப் பிரதேச தேர்தல் பரப்புரை சூடுபிடித்துள்ளது. அங்கு பாஜக ஆட்சியில் உள்ள நிலையில், மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க தீவிர முனைப்பு காட்டி வருகிறது. அதேபோல், காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட கட்சிகளும் ஆட்சியை பிடிக்க தீவிரமாக பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

BJP has announced in its election manifesto that school girls in Himachal Pradesh will get free bicycles and scooters for higher education girls. DMK's Rajiv Gandhi has criticized this as a bjp playing double game in freebies issues.