அரசியலுக்காக ஆதரவுக்கரம் நீட்டாமல் சமூக விரோதிகளை தண்டியுங்கள்- முதல்வருக்கு பாஜக நாராயணன் கோரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அரசியலுக்காக ஆதரவுக்கரம் நீட்டாமல், வன்முறையை கட்டவிழ்த்த சமூக விரோதிகளை கடுமையாக தண்டிக்கவேண்டும் என பாஜக மாநில துணைத்தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்ன சேலம் அருகே நேற்று முன்தினம் நிகழ்ந்த வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக தந்தை பெரியார் திராவிட கழகம், மக்கள் அதிகாரம் ஆகிய அமைப்புகளைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், இந்த கலவரத்தின் பின்னணியில் இருக்கும் தீய சக்திகள் அனைத்தையும் கண்டுபிடித்து தண்டிக்க வேண்டும் என நாராயணன் திருப்பதி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

While DMK was opposition party, supported movements such as Makkal adhikaram and Periyar Dravidar Kazhagam, They now arrested in connection with Kallakurichi riots., says BJP executive Narayanan Thirupathy.