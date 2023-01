தமிழ்நாடு விவகாரம்.. "தமிழ்நாடு முன்னேற்ற கழகம்" திமுக பெயரை மாற்றத் தயாரா? வானதி சீனிவாசன் கேள்வி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: திமுகவின் சித்தாந்தத்தை பேசுமாறு ஆளுநரை நிர்பந்திப்பதும் கடும் கண்டனத்திற்குரியது என்று பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் விமர்சித்துள்ளார். அதேபோல் தமிழ்நாடு என்பதே சரியென்றால், 'திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்' என்ற பெயரை 'தமிழ்நாடு முன்னேற்றக் கழகம்' என்ற மாற்றத் தயாரா? என்று வானதி சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நடப்பு ஆண்டுக்கான முதல் சட்டசபை கூட்டம் இன்று தொடங்கியது. இந்த கூட்டத்தில் ஆளுநர் உரையாற்றிய போது, சமூக நீதி, திராவிட மாடல், தமிழ்நாடு, அம்பேத்கர், அண்ணா, பெரியார், கருணாநிதி உள்ளிட்ட வார்த்தைகளை உச்சரிக்க மறுத்து கடந்து சென்றார். இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொண்டு வந்த தீர்மானம் காரணமாக, ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சட்டசபையில் இருந்து பாதியிலேயே வெளியேறினார். தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் முதல்முறையாக சட்டசபையில் இருந்து ஆளுநர் வெளிநடப்பு செய்துள்ளார். இதற்கு தமிழக அரசே காரணம் என்று பாஜகவினர் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

English summary

BJP MLA Vanathi Srinivasan has criticized that forcing the governor to talk about DMK's ideology is also highly condemnable. Similarly, Vanathi Srinivasan has questioned if Tamil Nadu is correct, are you ready to change the name of 'Dravidian Munnetra Kazhagam' to 'Tamil Nadu Munnetra Kazhagam.