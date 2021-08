பாஜக நிர்வாகிகள் நியமனம், நீக்கம்.. மாநில அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் கேசவ விநாயகன் விளக்கம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : கட்சியில் நிர்வாகிகளை நியமிப்பது, நீக்குவது தொடர்பாக பாஜக மாநில அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் கேசவ விநாயகன் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

எப்படி பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருந்து ஒருவரை நீக்க வேண்டும் என்பது பற்றியும், எப்படி ஒருவரை கட்சியில் நிர்வாகியை நியமிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து விளக்கி உள்ளார்.

பாஜக மாநில அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் கேசவ விநாயகன் திங்கள்கிழமை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: "தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வலிமையாக வளர்ந்து வரும் நேரத்தில் கட்சியின் கட்டமைப்புகை வலிமைப்படுத்துவதோடு, கார்யகர்த்தாக்கள் செயல்பாட்டில் முன்னேற்றம் ஏற்படாவிடில் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான வழிகாட்டும் முறையை தங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன்.

பாஜக வணிக பிரிவு மாநில துணை தலைவர் தணிகைவேல்.. அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கம்

English summary

BJP tamilnadu state general secretary Kesava Vinayagan has issued a statement regarding the appointment and removal of party executives. He explains how to remove someone from the party and how to add someone to the party.