மதுவந்தி வீட்டுக்கு சீல்.. பைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் ரூ.1 கோடி வாங்கி திரும்ப செலுத்தவில்லை என புகார்

சென்னை: பைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் ரூ.1 கோடியே 21 லட்சம் வாங்கி திரும்ப செலுத்த மறுத்துவிட்ட காரணத்தினால், பாஜக பிரமுகர் மதுவந்தி வீட்டுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்துள்ளனர்.

பிரபல நடிகர் ஒய்ஜி மகேந்திரன் மகள் மதுவந்தி.. இவர் பாஜகவின் செயற்குழு உறுப்பினராக உள்ளார்.. சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை வீனஸ் காலனி 2-வது குறுக்கு தெருவில் ஆசியானா என்ற அப்பார்ட்மென்ட் உள்ளது..

இந்த அபார்ட்மென்ட்டிற்குள் உள்ள சொந்த வீட்டில் கடந்த சில வருடங்களாகவே மதுவந்தி வசித்து வருகிறார்.. இந்த வீட்டை வாங்குவதற்காக கடந்த 2016-ல் இந்துஜா லைலண்ட் என்ற பைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய் கடனாக பெற்றுள்ளார்...

Authorities have sealed the house of BJP leader Madhuvanthi after she refused to repay Rs 1 crore 21 lakh she bought from an accounting firm.