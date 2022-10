Save_Our_Tamil - பாஜகவுக்கு தமிழ் மீது வந்த பாசம்! ட்விட்டரில் டிரெண்டாகும் ஹேஷ்டேக்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் இந்தி திணிப்புக்கு எதிரான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில், மத்திய அரசின் இந்தி திணிப்பை கண்டித்து Save_Our_Tamil என்ற ஹேஷ்டேக் ட்விட்டரில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்ற அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு கூட்டம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக நடைபெற்றது.

இதில் 112 பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டு, அவை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் வழங்கப்பட்டு இருக்கின்றன. இந்த பரிந்துரைகளில் பெரும்பாலானவை இந்தி மொழியை திணிக்கும் முயற்சியாகவே இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

English summary

Resolution bring against imposition of Hindi in the Tamil Nadu Assembly, the hashtag Save_Our_Tamil is trending by BJP on Twitter to condemn the imposition of Hindi by the central government.