ஈபிஎஸ் தரப்பின் செயலால் பாஜக அப்செட்.. தேவையில்லாம சீண்ட வேண்டாம்.. கொதித்த ‘தாமரை’ நிர்வாகிகள்!

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் மோதல் நிகழ்ந்து வரும் நிலையில், ஈபிஎஸ் தரப்பு எம்.எல்.ஏ ஒருவர் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையை சீண்டினார். இது தமிழக பாஜக நிர்வாகிகள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுகவில் நடந்து வரும் மோதலைத் தொடர்ந்து, டெல்லி பாஜக தலைமையின் ஆதரவைப் பெறுவதில் ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இடையே பெரும் போட்டியே நடந்து வருகிறது.

டெல்லிக்கு சென்று பிரதமர் மோடியை சந்திக்க முயன்ற எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோரின் முயற்சிகள் தோல்வையடைந்தன. பிரதமர் மோடி சென்னை வந்தபோதும், தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்துப் பேச நேரம் ஒதுக்கப்படவில்லை.

English summary

ADMK MLA from Edappadi Palaniswami's side lashed out at BJP state president Annamalai. It is said that the Tamil Nadu BJP executives are unhappy with the EPS in this matter.