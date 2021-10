குடி பழக்கம் உள்ளவர்கள் தடுப்பூசி போட தயங்குவது ஏன்? உண்மையில் என்ன நடக்கும்?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தினசரி மதுபழக்கம் உள்ள பலர் தடுப்பூசி போட தயங்குகிறார்கள், தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டால் மது அருந்த முடியாமல் போய்விடுமா என்ற பயத்தில் தடுப்பூசி போட மறுக்கிறார்கள். ஆனால் தடுப்பூசிக்கும் மது பழக்கத்திற்கு சற்றும் சம்பந்தம் இல்லை என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள்.

தமிழகத்தில் மொத்தமாக 22 லட்சம் பேர் இரண்டாவது டோஸ் தடுப்பூசி போடத் தகுதியாகி தடுப்பூசி போடாமல் இருக்கிறார்கள்.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் குறைந்துள்ள போதிலும், பண்டிகை காலம் என்பதால் தொற்று எப்போது வேண்டுமானாலும் பாதிப்பு அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது. இதனால் தமிழக அரசு முடிந்த வரை தடுப்பூசி செலுத்திவிட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளது.

அதன் ஒரு பகுதியாக தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு ஞாயிறு அன்று மெகா தடுப்பூசி முகாம்களை நடத்தி வருகிறது. இந்த முகாம்களில் ஏராளமான மக்கள் ஆர்வமுடன் தடுப்பூசி செலுத்தி வருகிறார்கள்.

English summary

Many people with daily alcoholism are reluctant to get covid vaccinated for fear that they will not be able to drink alcohol if they are vaccinated. But doctors say the vaccine has little to do with alcoholism.