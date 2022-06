அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு தடை விதிக்கப்படுமா? - இன்று மீண்டும் விசாரணை.. பரபரப்பில் நிர்வாகிகள்!

Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை மோதல் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு தடை விதிக்கக் கோரிய வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தை தள்ளிவைக்கக் கோரி இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் எழுதிய கடிதம் நீதிமன்றத்தில் நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது. இந்த வழக்கில் அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் கேட்கக் கூடும் எனக் கூறப்படுகிறது.

English summary

As the Singler leadership conflict in AIADMK intensifies, the case seeking ban on ADMK general body meeting will come for hearing today. A letter written by O.Panneerselvam was filed in court yesterday.