”கிராமப்புற அரசுப்பள்ளிகளில் சாதிய பாகுபாடு” கல்வி அறக்கட்டளை விழாவில் உடைத்து பேசிய நடிகர் கார்த்தி

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் கிராமப் பகுதிகளில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் சாதிய பாகுபாடு இருப்பதாக நடிகர் கார்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் ஸ்ரீ சிவக்குமார் கல்வி அறக்கட்டளையின் சார்பில் 43வது ஆண்டு விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் நடிகர் சிவக்குமார் மற்றும் கார்த்தி கலந்து கொண்டனர்.

இந்த ஆண்டு விழாவில் நடிகர் சிவக்குமார் பேசுகையில், ஏழையாக இருந்தாலும், எந்த சாதியாக இருந்தாலும் கல்வியும் ஒழுக்கமும் இருந்தால் வாழ்க்கையில் உயர்வை எட்டலாம் என்று தெரிவித்தார்.

Actor Karthi has said that there is caste discrimination in government schools in rural areas of Tamil Nadu. Also he said, It is a fact that drug addiction is a huge problem even in school.