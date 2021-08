கவனித்தீர்களா.. இவையெல்லாம் கிடைக்கிறதா.. ரேஷன் கடைகளில் நடந்த மாற்றங்கள்?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : ரேஷன் கடைகளில் பச்சரிசி தருவது அடியோடு நிறுத்தப்பட்டதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளது. அதேபோல் ரேஷன் கடைகளுக்கு பொருள் வாங்க சென்றால் எண்ணெய் அல்லது பருப்பு தருவது இல்லை. கேட்டால் ஸ்டாக் இல்லை பணியாளர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த குளறுபடிகளை களைய தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

பல மாதங்களாகவே குண்டரிசி மற்றும் புழுங்கல் அரிசி மட்டுமே தரப்படுகிறது. ஏதோவது ஒரு பொருள் இல்லை என்று சொல்வது அதிகரித்துள்ளது. அனைத்து பொருட்களும் ஒரே நாளில் கிடைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுகக வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

இதேபோல் ரேஷன் கடைகளுக்கு செல்லும் மக்கள் கால்கடுக்க நின்று பொருள் வாங்க பதிவு செய்ய அருகில் செல்லும் போது, ரேகை ஒத்துபபோகவில்லை. போய்விட்டு பிறகு வாருங்கள் என்று திருப்பி அனுபப்படுவதும் நடப்பதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளது.

English summary

Changes in tamilnadu ration shops in few months. some items are not available including raw rice, pulses and wheet.