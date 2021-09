சென்னை அருகே பிரபல கல்லூரியின் 5வது மாடியில் இருந்து குதித்த மாணவி.. பெற்றோர் கண் முன்னே துயரம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே தனியார் பொறியியல் கல்லூரியின் 5வது மாடியில் இருந்து குதித்து மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டார். பெற்றோர் கண் எதிரே இந்த பெரும் சோகமான சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. தற்கொலை வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார கல்லூரியில் ஏதாவது பிரச்னையா, வீட்டிலோ, நண்பர்கள் வட்டாரத்திலோ ஏதாவது பிரச்னையா என்று விசாரிக்கிறார்கள்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே உள்ள தண்டலம் பகுதியில் தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் அபிதா (19) என்ற மாணவி படித்து வந்தார். இவர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் சிமென்ட் தொழிற்சாலையில், மேலாளராக உள்ள தங்ககுமார் (கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ) என்பரின் மகள் ஆவார். தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் 2ம் ஆண்டு படித்து வந்த மாணவி கொரோனா காரணமாக ஆன்லைன் மூலம் பாடம் படித்து வந்தார்.

சமீபத்தில் அரசு உத்தரவுபடி 2ம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு கல்லூரி திறக்கப்பட்டது. இதையடுத்து மாணவி அபிதா, கல்லூரிக்கு வந்தார். கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள விடுதியில் தங்கியிருந்து படித்து வந்தார். இந்நிலையில் மாணவி அபிதா கடந்த சில நாட்களாக மன அழுத்தத்தில் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

10 ஆம் வகுப்பில் ஸ்கூல் டாப்பர்.. நீட் தேர்வை சரியாக எழுதாததால் மன உளைச்சல் அரியலூர் மாணவி தற்கொலை

English summary

A student committed suicide by jumping from the 5th floor of a private engineering college near Sriperumbudur in Kanchipuram district. This great tragic incident has taken place right before the eyes of the parents.