சென்னை மக்களே உஷார்.. போகியால் அதிகாலையிலேயே அதிகரித்த காற்று மாசு.. வாகன ஓட்டிகள் அவதி-எச்சரிக்கை

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று போகி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வுருகிறது. சென்னையில் அதிகாலையில் இருந்தே பொதுமக்கள் பழைய பொருட்களை தீவைத்து எரித்து வருவதால் கரும்புகை அதிகரித்துள்ளது. இதனால் சென்னையில் காற்றுமாசு அதிகரித்துள்ளது. காலையிலேயே காற்றின் தரக்குறியீடு என்பது 100யை கடந்துள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படும் நிலையில் ஆஸ்துமா, சுவாச பிரச்சனை உள்ளவர்கள் கவனமாக இருக்க அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நாளை பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதையொட்டி இன்று போகி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ‛தை பிறந்தால் வழிபிறக்கும்' என பெரியவர்கள் கூறும் நிலையில் தை மாதத்தை புதிதாக தொடங்கும் வகையில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு முந்தைய நாள் ஆண்டுதோறும் போகி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

போகி பண்டிகையின்போது வீட்டில் உள்ள தேவையில்லாத மற்றும் பழைய பொருட்களை எரிக்கப்டும். இந்த ஆண்டுக்கான போகி பண்டிகை தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இன்று போகி பண்டிகை கொண்டாட்டம்.. பழைய பொருட்களை எரித்த மக்கள்! புகைமூட்டத்தால் மறைந்த சாலைகள்

Bogi festival is being celebrated across Tamilnadu today. Since early morning in Chennai, people have been burning old things and the cane smoke has increased. Due to this, air pollution has increased in Chennai. Air quality index crossed 100 in the morning. Due to this, people with asthma and breathing problems have been advised to be careful while motorists are suffering.