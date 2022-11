விடாமல் துரத்தும் கருமேகம்.. சென்னையில் விடிய விடிய பெய்த கனமழை.. புறநகரிலும் வெளுத்து வாங்கியது

Chennai

சென்னை: சென்னையில் நேற்று இரவில் முதல் தொடர்ந்து பல இடங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. புறநகரிலும் கனமழை பெய்து வருவதால் பல இடங்களில் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த மாதம் இறுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இடையில் சில நாட்கள் ஓய்வு எடுத்த பருவமழை தற்போது சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை அனைத்து மாவட்டங்களில் பெய்து வருகிறது.

இதன்மூலம் தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவழை தீவிரமாகி உள்ளது. இது ஒருபுறம் இருக்க வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெறுகிறது. இதனால் தமிழகத்துக்கு இன்னும் கூடுதலாக மழை கிடைக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

