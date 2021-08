வருகிறது சிங்கார சென்னை 2.0 திட்டம்.. மேம்பாலங்கள், மெட்ரோ நீட்டிப்பு.. சென்னைக்கு ஸ்பெஷல் அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: 2021-22ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் சென்னை நகரம் சார்ந்த திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பட்ஜெட் கூட்ட தொடர் இன்று தொடங்கி செப்.21ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன், தனது முதல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் முதல்முறையாக காகிதமில்லா இ-பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

In the TN budget for 2021-22, important has been given to Chennai based projects. Chennai Metro Rail 2nd project will be completed by December 2026. The work of extending the Metro rail service from Chennai Airport to Kilambakkam via Tambaram will be started soon.