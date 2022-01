போகி பண்டிகை: டயர், பிளாஸ்டிக் பொருட்களை எரித்தால் ரூ.1000 அபராதம்.. சென்னை மாநகராட்சி வார்னிங்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: போகி பண்டிகை அன்று சென்னையில் டயர், பிளாஸ்டிக் பொருட்களை எரித்தால் ரூ.1000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை விடுவித்துள்ளது. இந்த ஆண்டுதான் முதன் முறையாக அபாரதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை ஜனவரி மாதம் 3 நாட்கள் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படும். குக்கிராமத்தில் நமது கலாசார நிகழ்வுகள், பாரம்பரிய விளையாட்டு போட்டிகள் என களைகட்டும். பொங்கல் திருநாளின் முதல் நாள் போகி பண்டிகை கொண்டாடப்படும்.

English summary

The Chennai corporation has issued a warning that a fine of Rs.1,000 will be levied for burning tires and plastic items in Chennai on the occasion of pogi pandigai This is the first time a fine has been imposed this year