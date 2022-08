சென்னைக்கு நிறைய சம்பவங்களை செய்யப்போறோம்..காத்திருங்கள்..மு.க ஸ்டாலின் அதிரடி ட்வீட்

Chennai

சென்னை: நீங்க எதிர்பார்க்கும் இன்னும் நிறைய சம்பவங்களை சென்னைக்கு செய்யப் போறோம். காத்திருங்கள் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். தமிழகத்தின் தலைநகரம் சென்னை தோற்றுவிக்கப்பட்ட தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. சென்னை தினத்தை முன்னிட்டு முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னைப் பட்டினம் 1639-ம் ஆண்டு உருவானது. 383 ஆண்டுகளில் சென்னை மாநகரம் பல்வேறு நிலைகளில் வளர்ச்சி அடைந்து சாதித்துள்ளது. எத்தனையோ இயற்கை இடர்பாடுகளை சந்தித்தாலும் அதிலிருந்து விரைவில் மீண்டு விடும் சென்னை மாநகரம். சுனாமியோ, பெருவெள்ளமோ, புயல் மழையோ எதையும் சமாளித்து விடுவார்கள் சென்னை மாநகர மக்கள்.

இன்று சென்னைக்கு 383வது பிறந்த நாள் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் 22-ம் தேதி சென்னை தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டு சென்னை தினத்தை கொண்டாடும் வகையில் மாநகராட்சி இந்திய தொழில் கூட்டமைப்புடன் இணைந்து பெசன்ட் நகர் எலியட்ஸ் கடற்கரை சாலையில் பல பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தன.

சென்னை தினம் இன்று..383வது பிறந்த நாள்.. கனமழையிலும் களைகட்டிய கொண்டாட்டம்

