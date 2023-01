கும்மிருட்டு! தனியே நின்று லிப்ட் கேட்ட பெண்.. வண்டியை நிறுத்திய வாகன ஓட்டி.. சட்டென நடந்த ட்விஸ்ட்!

சென்னையில் லிப்ட் கேட்டு தனியே நின்ற பெண் மீது இரக்கப்பட்டு வண்டியை நிறுத்தியவருக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னை சாலைகளில் லிப்ட் கேட்டு இரவு நேரங்களில் பெண் கையை நீட்டினால் ஆபத்து அழைக்கிறது என்று அர்த்தமாகும்.

சென்னை கொடுங்கையூரை சேர்ந்தவர் கணேஷ்குமார். இவர் மெக்கானிக்காக பணிபுரிந்து வருகிறார். கடந்த மாதம் 24 ஆம் தேதி வேலையை முடித்துக் கொண்டு செங்குன்றத்தில் இருந்து தனது வீட்டிற்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார்.

புழல் அருகே கணேஷ் குமார் வந்து கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு இருட்டில் தனியாக நின்றிருந்த பெண் ஒருவர் கணேஷ்குமாரிடம் லிப்ட் கேட்டுள்ளார். நடுராத்திரி என்பதால் இரக்கப்பட்ட கணேஷ்குமார் வாகனத்தை அந்த பெண் அருகே நிறுத்தினார்.

Girl asked lift from motorist and her lover robs money from them by threatening using knife. This incident happens in Chennai.