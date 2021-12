யூ டியூபர் கிஷோர் கே சுவாமி மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து.. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: யூ டியூபர் கிஷோர் கே சுவாமி மீதான குண்டர் சட்டத்தை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. யூ டியூபரான கிஷோர் கே சுவாமி முன்னாள் முதல்வர்கள் அண்ணா, கருணாநிதி மற்றும் தற்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது.

இது தொடர்பாக சங்கர் நகர் காவல் நிலையத்தில் ரவிச்சந்திரன் என்பவர் புகார் செய்திருந்தார் அந்த புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் கிஷோர் கே சுவாமியை கடந்த ஜூன் மாதம் கைது செய்தனர். இதனை தொடர்ந்து அவரை புழல் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.

English summary

chennai High Court has quashed the thuggery law against You tuber Kishore K Swamy. Kishore K Swamy has been arrested and jailed for slandering former chief ministers Anna and Karunanidhi