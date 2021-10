இரண்டு அமைச்சர்களுக்கு பெரும் நிம்மதி..! முக்கிய வழக்கை ரத்து செய்தது உயர்நீதிமன்றம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்தியதாக தமிழக ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியம் ஆகியோருக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியின் 131-வது வார்டுக்கு கடந்த 2005-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 19-ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது.

English summary

Chennai HC quashes case against TN Ministers Ma Subramaniam and Thamo Anparasan The Chennai High Court has ordered the cancellation of the case filed against Tamil Nadu Rural Industries Minister Thamo Anparasan and Health Minister Ma Subramaniam for damaging public property