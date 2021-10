காயம் அடைந்த காவலர்.. வீட்டுக்கு நேரில் போன சென்னை காவல் ஆணையர்.. சூப்பர் சர்ப்ரைஸ்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் சங்கர் ஜிவால் , தேனாம்பேட்டையில் சைக்கிள் ரோந்தின்போது, இருசக்கர வாகனம் மோதி தோள்பட்டை எலும்பு முறிவடைந்து சிகிச்சை பெற்று வரும் தலைமைக் காவலரின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறி, அவருக்கு புதிய சைக்கிள் பரிசளித்தார் . இதனால் அந்த காவலரின் குடும்பத்தினர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

இது தொடர்பாக சென்னை காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தலைமைக் காவலர் M.செந்தில்குமார். த/பெ.முனுசாமி என்பவர், E-3 தேனாம்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். தலைமைக் காவலர் செந்தில்குமார் தினந்தோறும் சைக்கிளிலியே ரோந்து பணி மேற்கொண்டு வருவது வழக்கம்.

இந்நிலையில் செந்தில்குமார், நேற்று முன்தினம்(12.10.2021) மதியம் சுமார் 12.30 மணியளவில், பணியின்போது, தேனாம்பேட்டை, அண்ணாசாலை, அண்ணா அறிவாலயத்திலிருந்து காவல் நிலையம் நோக்கி சைக்கிளில் ரோந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது பின்னால் வேகமாக வந்த இருசக்கர வாகனம், தலைமைக் காவலரின் சைக்கிள் மீது மோதியதில், இருவரும் நிலை குலைந்து கீழே விழுந்து காயமடைந்தனர்.

English summary

Chennai Metropolitan Police Commissioner Shankar Jiwal, during a bicycle patrol in tenampettai, visited the house of the Chief Constable, who was receiving treatment for a broken shoulder after being hit by a two-wheeler, and presented him with a new bicycle. This made the policeman's family very happy.