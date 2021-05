சென்னை மக்களே.. தேவையின்றி இனி வெளியே போகாதீர்கள்.. ஆக்ஷனில் இறங்கியது காவல்துறை !

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையில் தேவையின்றி வெளியே வருபவர்களுக்கு ரூ. 500 அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று சென்னை மாநகர காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது. ஊரடங்கை மீறுவதை தடுக்க இந்த நடவடிக்கையை கையில் எடுத்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 30ஆயிரத்தை தாண்டி உள்ளது. மாநிலத்திலேயே சென்னையில் தான் கொரோனா பாதிப்பு மிகமிக உச்சமாக உள்ளது. சென்னையில் நேற்று ஒரு நாளில் மட்டும் 6991 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அத்துடன் ஒரே நாளில் சென்னையில் 88 பேர் இறந்ததாக அரசு தெரிவித்துள்ளது. தற்போதைய நிலையில் சென்னையில் 42579 பேர் நோய் தொற்றால் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள்.

English summary

For those who come out unnecessarily in Chennai, Chennai Metropolitan Police has warned that a fine of Rs 500 will be imposed. It has taken this step to prevent curfew violations.