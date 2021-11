ஹை அலர்ட்.. சென்னையை நோக்கி வேகமாக நெருங்கும் கருமேக கூட்டம்.. சாட்டிலைட் படத்தை பாருங்க!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னையில் இன்று மதியம் முதல் நாளை மதியம் வரை தொடர்ந்து கனமழை பெய்யும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கணித்துள்ள நிலையில் சென்னையை நோக்கி கருமேகங்கள் சூழ்ந்து வரக்கூடிய செயற்கைக்கோள் காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன.

சென்னையில் கடந்த 4 நாட்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்குள் வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளது .

முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடர்ந்து நான்காவது நாட்களாக சென்னை முழுக்க சுற்றுப்பயணம் செய்து நிவாரண பணிகளை மேற்பார்வையிட்டு வருகிறார்.

English summary

The black colour clouds are coming towards the Chennai which is captured by the satellites, this image will tell how intensity the rain will come to Tamil nadu. Meanwhile Tamil nadu weatherman Pradeep John has warned heavy rain will come to Chennai to Cuddalure area and office goers should back to the home as soon as possible.