'வாவ்' அறிவிப்பு.. பாஸ்போர்ட் பிரச்சினையா? இனி அப்பாயின்ட்மென்ட் இல்லாமலேயே அதிகாரியை சந்திக்கலாம்

சென்னை: புதிய பாஸ்போர்ட்டை பெறுவது, இருக்கும் பாஸ்போர்ட்டை புதுப்பிப்பது உள்ளிட்டவற்றில் ஏதேனும் சிக்கல்கள் இருந்தால், நேரடியாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியை சந்திக்கும் புதிய திட்டத்தை சென்னை பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இவ்வாறு அதிகாரிகளை சந்திக்க எந்தவித அப்பாயின்ட்மெட்டையும், யாருடைய முன் அனுமதியையைும் பொதுமக்கள் பெற வேண்டியதில்லை என்பதுதான் இந்த திட்டத்தின் சிறப்பம்சம் ஆகும்.

'உங்கள் பாஸ்போர்ட் அதிகாரியை சந்திக்கவும்' என்ற பெயரிலான இந்த புதிய திட்டத்தால் பொதுமக்களின் அலைச்சல் குறைவதுடன், பாஸ்போர்ட் அலுவலர்களின் பணிச்சுமையும் குறையும் என மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Chennai Passport Office has introduced a new scheme named 'Meet your RPO' to directly meet the concerned authority if there are any problems related to obtaining a new passport, renewing an existing passport etc.